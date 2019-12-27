Житель Анапы расстрелял соседей из-за громкой музыки

В Краснодарском крае 54-летний местный житель расстрелял соседа и его сына из-за того, что у них была громко включена музыка.

Вечером 3 февраля этого года в селе Супсех соседи подозреваемого включили громкую музыку.

Тогда он стал бросать камни в их двор. Соседи, 60-летний мужчина и его 30-летний сын вышли разбираться. Мужчина схватил охотничье ружье и выстрелил в голову старшего оппонента. Когда его сын стал отнимать у него оружие, то он выстрелили и в него.

О происшествии преступник сообщил в полицию и вызвал скорую помощь. Его задержали.

Мужчине грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Петербурге пассажиру прострелили шею из-за неоплаченного проезда.