Следственный комитета Свердловской области проводит проверку после того, как девятиклассник получил серьезную травму, когда изготавливал пиротехническое устройство.
Несчастный случай с 15-летним подростком произошел вечером 25 декабря, когда он попытался самостоятельно сделать петарду.
В результате школьнику оторвало руку, сейчас он находится в реанимации. Сообщается, что подросток воспитывает в благополучной семьей, учится хорошо.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Подмосковье мужчине петардой оторвало палец.
Вчера стало известно, что появившиеся ранее слухи о том, что из "Уральских пельменей" уходит еще один член коллектива — Вячеслав Мясников — слухами-то и не являлись.