В Екатеринбурге подростку оторвало руку самодельной петардой

Следственный комитета Свердловской области проводит проверку после того, как девятиклассник получил серьезную травму, когда изготавливал пиротехническое устройство.

Несчастный случай с 15-летним подростком произошел вечером 25 декабря, когда он попытался самостоятельно сделать петарду.

В результате школьнику оторвало руку, сейчас он находится в реанимации. Сообщается, что подросток воспитывает в благополучной семьей, учится хорошо.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Подмосковье мужчине петардой оторвало палец.