Отчим избил 6-летнего пасынка молотком за то, что тот просил есть

В Татарстане следственный комитет проводит доследственную проверку в связи с избиением 6-летнего ребенка. Мальчик едва не погиб от рук своего отчима.

Данный инцидент произошел в конце ноября 2019 года. Ребенок был госпитализирован с многочисленными травмами. Мать ребенка пыталась скрыть скрыть настоящие причины произошедшего. Она сообщила, что ребенок получил травмы, так упал с горки на детской площадке.

Медики зафиксировали у мальчика 19 переломов. Когда ребенок пришел в себя и смог преодолеть страх перед родителями, то сообщил, что на самом деле его избил отчим за то, что тот попросил поесть.

Мать ребенка просила ребенка никому ничего не говорить, что так как "папу" могут посадить с тюрьму, а семью некому кормить.

Также отчим угрожал мальчику, что убьет его, если тот кому-нибудь расскажет о случившемся.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что молодой отец убил малыша, пытаясь успокоить его.