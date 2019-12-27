В Москве украли лимузин Сталина

В Москве неизвестные угнали автомобиль ЗИС-115, на котором возили советского лидера Иосифа Сталина.

Сообщается, что в ночь на 27 декабря в гараж, расположенный на севере Москвы, проникли шестеро неизвестных. В гараже стоял раритетный автомобиль. ЗИС увезли на эвакуаторе в неизвестном направлении.

Этот автомобиль с 1949 года был служебной машиной Сталина.

В настоящее время владельцем ЗИС является начальник службы безопасности украинского олигарха Руслана Тарпана.

Угнанный лимузин оценивается в 2,5 млн евро.