В Москве неизвестные угнали автомобиль ЗИС-115, на котором возили советского лидера Иосифа Сталина.
Сообщается, что в ночь на 27 декабря в гараж, расположенный на севере Москвы, проникли шестеро неизвестных. В гараже стоял раритетный автомобиль. ЗИС увезли на эвакуаторе в неизвестном направлении.
Этот автомобиль с 1949 года был служебной машиной Сталина.
В настоящее время владельцем ЗИС является начальник службы безопасности украинского олигарха Руслана Тарпана.
Угнанный лимузин оценивается в 2,5 млн евро.
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