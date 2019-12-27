В центре Москвы мужчина вооруженный ножом, ворвался в храм Сергия Радонежского. Злоумышленник стал угрожать прихожанам и ранил себя.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве, в храме между посетителем и охранником произошел конфликт.
Посетитель ранил в тот момент, когда охранник стал отнимать у него нож. Ему вызвали скорую помощь.
Выясняются все обстоятельства случившегося.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что вооруженный мужчина атаковал прихожан церкви в Бирмингеме.
Вчера стало известно, что появившиеся ранее слухи о том, что из "Уральских пельменей" уходит еще один член коллектива — Вячеслав Мясников — слухами-то и не являлись.