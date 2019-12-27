В храм в центре Москвы ворвался мужчина с ножом

В центре Москвы мужчина вооруженный ножом, ворвался в храм Сергия Радонежского. Злоумышленник стал угрожать прихожанам и ранил себя.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве, в храме между посетителем и охранником произошел конфликт.

Посетитель ранил в тот момент, когда охранник стал отнимать у него нож. Ему вызвали скорую помощь.

Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что вооруженный мужчина атаковал прихожан церкви в Бирмингеме.