В Петербурге таксист потребовал у пассажирки оплату "натурой"

В Петербурге водитель "Рено" довез 25-летнюю девушку до места назначения и попросил оплатить свои услуги "натурой".

Сотрудники травмпункта сообщили в полицию об изнасиловании.

Петербурженка получила травмы 22 декабря во время поездки в такси. Водитель довез ее до Михайловской улицы, 1, а в конце поездки заявил, что оплачивать поездку она будет не деньгами.

После этих слов он ударил ее по голове и подробно рассказал, как именно девушка должна будет с ним расплачиваться.

В травмпункте медики выявили у девушки ушибы и предварительно диагностировали сотрясение головного мозга, после чего было принято решение отправить девушку в больницу. Информация о таксисте проверяется.

Ранее "Правду.Ру" писала о том, что в Петербурге доставщик еды хотел изнасиловать клиентку у нее дома.