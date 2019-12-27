Сообщившего о подброшенных наркотиках жителя Омска нашли без головы

В Омске у железнодорожных путей обнаружили обезглавленное тело 25-летнего местного жителя Дмитрия Федорова. За несколько дней до гибели молодой человек сообщил о том, что ему подбросили наркотики.

Рассматривается версия о самоубийстве Федорова.

Против молодого человека было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.

Ранее Федоров сообщил о подлоге

18 декабря Федоров выложил в социальной сети видео, в котором он сообщил, что 15 декабря к нему на улице подошли два сотрудника Росгвардии.

В процессе досмотра один и них залез в карман куртки Федорова и вытащил оттуда сверток с запрещенным веществом, а из другого — еще четыре.

Молодой человек обратился к пользователям с просьбой предать огласке его историю.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые из РФ создали беспилотники для обнаружения наркотиков.