21-летний отец убил младенца, пытаясь его успокоить

В Тюменской области 21-летний отец, будучи пьяным, успокаивал своего плачущего сына и у в результате убил его.

Отец взял младенца на руки, дважды ударил его в голову и уронил на пол. Ребенок получил тяжелые травмы. Медики выявили у него сквозные трещины на правой теменной кости, переломы костей свода с переходом на основание черепа и кровоизлияние.

Отцу ребенка предъявлены обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и в причинении смерти по неосторожности. Он проведет в колонии общего режима 3 года и 7 месяцев.