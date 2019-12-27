Число жертв крушения самолета растет: найдены тела еще пяти погибших

По новым, уточненным данным, при крушении самолета в Казахстане погибли 14 человек. Еще 35 пострадали.

Такие данные озвучивает к этому часу мэрия города Алма-Аты, из аэропорта которого отправился сегодня утром рейс 2100 в Нур-Султан.

В сообщении отмечается, что среди пострадавших девять человек — дети. А 20 находятся в крайне тяжелом состоянии.

Часом ранее, напомним, МВД страны сообщало о девяти погибших из 100 человек, находившихся на борту рухнувшего практически сразу после взлета самолета авиакомпании Bek Air.

Как сообщает Генконсульство России в Казахстане, по предварительной информации, россиян на борту лайнера не было.