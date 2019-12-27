Число жертв крушения самолета в Казахстане возросло до девяти

Появились первые официальные сведения о крушении в Казахстане самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, летевшего рейсом 2100 из Алта-Аты в Нур-Султан.

Как сообщает МВД страны, по уточненным данным, погибли 9 человек. Пострадали еще 9, в числе которых шестеро детей.

Напомним, самолет рухнул через несколько минут после взлета утром 27 декабря.

На данный момент в Казахстане приостановлены, до выяснения причин катастрофы рейса 2100, полеты всех самолетов типа Fokker-100. Такое решение принято Министерством индустрии и инфраструктурного развития страны.

Информации о том, были ли на борту россияне пока нет. Выяснением этого занимается Генконсульство РФ в Алма-Ате.