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На Урале зоозащитники порезали ножом человека из-за бездомных собак

Происшествия

Стая бродячих собак стала причиной того, что группа "зоозащитников" расправилась с жителем города Миасс Челябинской области, пустив "в дело" ножи.

Правоохранительные органы Миасса проводят проверку по факту нанесения ножевых ранений мужчине.

Инцидент, приведший одного участника конфликта на больничную койку, а других сделавший фигурантами уголовного дела, произошел во дворе одного из жилых домов.

А началось все с того, что в городском паблике "Инцидент Миасс" в соцсети "ВКонтакте" под постом о терроризирующей горожан стае бродячих собак, которая неоднократно нападала на случайных прохожих, развернулось бурное обсуждение (как это бывает, наверное, знают все, потому что проблема эта есть не только в Миассе, но и во всех городах).

Постепенно спор о том, что же делать, перешел из виртуальной плоскости в реальную — сторонники жестких мер и "зоозащитники" договорились о встрече.

Как рассказывает очевидец Иван Вездеходов, наблюдавший "стрелку" из окна своей квартиры, на встречу с "зеленые" активисты пришли с перцовым балончиком и ножом.

"Зоозащитники", пришли на встречу вооруженными — мужчина со "свинорезом", девушка — с перцовым баллончиком. Мне, как и другим свидетелям "разборки" показалось, что они были изрядно "подшофе". Что-то орали, грозили, оскорбляли, а потом она начала газ распылять, а он — махать ножом. Когда увидели, что мужик упал, ретировались, оставив истекающего кровью человека на улице", —

— рассказывает очевидец.

Как сообщили в полиции Миасса,

"все происходившее во дворе попало на камеру видеонаблюдения. Запись изъята. У нас есть заявления как потерпевшего, так и очевидцев. Ведется следствие".

Темы нож стая миасс зоозащитники бродячие собаки челябинская область
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