На Пятницком кладбище Москвы неизвестные подожгли могилу рэпера Кирилла Толмацкого (известен, как Децл).
О происшествии рассказала мать артиста.
"Пришла к сыну и увидела обгоревший крест и обуглившиеся останки венков. Вот так меня кто-то поздравил с Рождеством. Кто это — не знаю. И зачем они это сделали — тоже", —
-написала женщина на своей страничке в Instagram под видео со сгоревшей могилы сына.
Работники кладбища считают, что пожар мог начаться из-за свечей, которые оставляли поклонники рэпера.
Напомним, рэпер Децл умер 3 февраля сразу после выступления на частной вечеринке в Ижевске. Ему было 35.
Согласно заключению судмедэксперов, Кирилл Толмацкий был болен гипертрофической кардиомиопатией. Именно она и убила кумира молодежи — проститься с ним приходили сотни поклонников.
Прежде чем начать стрельбу на Большой Лубянке, Евгений Манюров обсуждал изучение английского языка, сообщают СМИ.