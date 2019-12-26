В Москве сожгли могилу Децла

На Пятницком кладбище Москвы неизвестные подожгли могилу рэпера Кирилла Толмацкого (известен, как Децл).

О происшествии рассказала мать артиста.

"Пришла к сыну и увидела обгоревший крест и обуглившиеся останки венков. Вот так меня кто-то поздравил с Рождеством. Кто это — не знаю. И зачем они это сделали — тоже", —

-написала женщина на своей страничке в Instagram под видео со сгоревшей могилы сына.

Работники кладбища считают, что пожар мог начаться из-за свечей, которые оставляли поклонники рэпера.

Напомним, рэпер Децл умер 3 февраля сразу после выступления на частной вечеринке в Ижевске. Ему было 35.

Согласно заключению судмедэксперов, Кирилл Толмацкий был болен гипертрофической кардиомиопатией. Именно она и убила кумира молодежи — проститься с ним приходили сотни поклонников.