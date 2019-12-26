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Источник Правда.Ру

В Петербурге осудили таксистов, грабивших своих пассажиров

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Петербурге городской суд вынес приговор четырем фигурантам дела об убийстве и ограблении. Все участники преступления приговорены к лишению свободы.

Члены организованной преступной группировки, которые под видом таксистов травили клиентов нейролептиками, а потом грабили их, проведут в тюрьме от 8,5 до 17 лет.

Подсудимые лишь частично признали свою вину. Напомним, что в результате действий преступников один человек умер, а трое других были ограблены на сумму более 350 тысяч рублей.

Ранее"Правда.Ру" писала о том, что  в Петербурге доставщик еды хотел изнасиловать клиентку у нее дома.

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