В Североморске на утреннике в детском саду скончался исполнитель Деда Мороза, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Мурманской области.
По предварительной информации, 51-летний мужчина умер своей смертью.
Как сообщает ИА REGNUM, по данному факту будет проводиться доследственная проверка.
СКР выясняют, работал ли мужчина в этом детском саду или его пригласили на праздник как аниматора.
Президент Владимир Путин во время открытия железнодорожного сегмента Крымского моста рассказал рабочим об интересном случае.