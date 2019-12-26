В Североморске Дед Мороз скончался на утреннике в детсаду

В Североморске на утреннике в детском саду скончался исполнитель Деда Мороза, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Мурманской области.

По предварительной информации, 51-летний мужчина умер своей смертью.

Как сообщает ИА REGNUM, по данному факту будет проводиться доследственная проверка.

СКР выясняют, работал ли мужчина в этом детском саду или его пригласили на праздник как аниматора.