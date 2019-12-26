В Петербурге произошел пожар на Большой Зелениной, в доме герцога Николая Лейхтенбергского.
Пожар начался на 6-м этаже в коммунальной квартире и охватил чердак и крышу.
Из здания эвакуировали 9 человек, никто не пострадал.
Дом герцога Николая Лейхтенбергского является одним из самых оригинальных представителей стиля петербургский модерн.
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