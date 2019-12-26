В доме герцога Лейхтенбергского в Петербурге произошел пожар

В Петербурге произошел пожар на Большой Зелениной, в доме герцога Николая Лейхтенбергского.

Пожар начался на 6-м этаже в коммунальной квартире и охватил чердак и крышу.

Из здания эвакуировали 9 человек, никто не пострадал.

Дом герцога Николая Лейхтенбергского является одним из самых оригинальных представителей стиля петербургский модерн.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что суд Петербурга арестовал историческое здание Малого гостиного двора.