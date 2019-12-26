Как остановить публичное насилие в школах?

Является ли профессия учителя опасной в современной России? Что происходит в нашем обществе, если у нас растет число подобных случаев?

На эти вопросы в интервью "Правде.Ру" ответил Олег Николаевич Смолин, первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы.

— В Екатеринбурге девятиклассник напал на учительницу с молотком. За последнее время увеличилось количество инцидентов, связанных с нападениями на учителей. Принимаются ли какие-то меры, чтобы это остановить или процесс деградации общества уже приобрел необратимый характер?

— Я начал бы с того, что публичное насилие в школе — это явление, которое распространено в Соединенных Штатах Америки. Но мы, к сожалению, едва ли не вторые по этому печальному показателю. В Канаде и в Европе таких нападений намного меньше. Возникает вопрос - почему? Нам обычно отвечают, что это связано с подражанием людям, которые подобные вещи рекламируют в интернете, "Колумбайн", условно говоря. Спрашивается, почему американцы и наши подражают, а канадцы и европейцы — не особенно.

— Я считаю, что социологи должны очень серьезно изучить эту тему. У меня есть две версии. Первая версия — наличие больших проблем с психическим здоровьем школьников.

По данным Российской академии образования уже к первому классу почти половина (48%) детей находится в пограничном состоянии между нормой и отклонением от нормы по психике. 48%, если быть более точным.

— По данным Зураба Кекелидзе, 30% детей страдают дезадаптацией в социуме, из них примерно 60% — это дети с существенными психическими отклонениями. Мы понимаем, что если даже в каждую школу поместить психолога или психологов, то этого на всех не хватит. Это первая причина.

— Вторая причина, которая, возможно, отчасти является следствием первой причины, это очень жесткая социальная информационная среда и в США, и в России. У нас среди детей распространена погоня за успехом: успех любой ценой. Оценка не та — бьет по идеологии успеха. Хотя целью человеческой жизни является, как известно, все-таки счастье, а не успех. Поэтому, мне кажется, что простых мер здесь нет.

— Добавим к этому еще третью причину — чрезвычайную бюрократизацию образования, когда у учителей и воспитателей руки до детей не доходят. Как правило, они работают на 1,5-2 ставки. Неизбежное эмоциональное выгорание. И при этом, соответственно, еще являются рекордсменами по количеству времени, которое тратится на бюрократические процедуры: бумаги, отчеты, совещания и т. д. Я сам слышал неоднократно от директоров школ: "Я люблю работать с детьми, но совершенно некогда". Поэтому в первую очередь нужна дебюрократизация школы. Во-вторых, мы предлагали в рамках национального проекта "Здоровье" специальный федеральный проект "Здоровье школьников". В третьих, нужно уменьшить агрессивность в социальной информационной среде, в том числе в интернете.

— Кстати, некоторые интернет-гиганты уже занялись решением этого вопроса и говорят о том, что они будут цензурировать агрессивные высказывания в адрес участников социальных сетей, сайтов и так далее. Я считают, это правильно. Также нам нужно заниматься уменьшением агрессивности и на телевидении. Наше телевидение считается одним из самых агрессивных в мире. Я думаю, что надо бы остановиться в прославлении конкуренции: конкуренция любой ценой. Короче, я не вижу простых способов решения проблемы, это должен быть именно комплекс мер.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Екатеринбурге девятиклассник напал на учительницу с молотком