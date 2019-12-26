Житель Староминского района перевел интернет-мошеннику 5 тысяч рублей

Житель Староминского района стал жертвой интернет-мошенников.

По словам мужчины, на одном из сайтов он увидел объявление о продаже портативной буровой установки. Покупатель перевел продавцу задаток, а затем и остаток суммы, после чего тот перестал выходить на связь. Сумма ущерба составила более 5 тысяч рублей.

Мужчина обратился в полицию. Сотрудники полиции установили личность и местонахождение преступника. Им оказался 20-летний житель соседней республики. Его задержали.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Ему грозит до шести лет тюрьмы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что интернет-мошенники крадут деньги пользователей, вовлекая их в "платные опросы".