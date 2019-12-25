Смертельная игра с кошкой: на Урале погиб ребенок

Семилетняя девочка в городе Качканаре погибла, играя дома с кошкой.

Как сообщает пресс-служба регионального СК, ребенок расшалился и упал с дивана. В результате падения девочка сломала шейный позвонок. Она скончалась на месте.

"По факту гибели ребенка проводится доследственная проверка. Истребованы характеризующие материалы в отношении семьи. Основная версия — несчастный случай", —

— сообщает Александр Шульга, старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области.

"Семья погибшего ребенка характеризуется школой положительно. Это был несчастный случай. Девочка неудачно прыгнула с дивана, как говорят, играла с кошкой, упала головой вниз. В момент трагедии дома был отец. Он находился на кухне", — рассказала Татьяна Хайс, председатель территориальной комиссии ПДН.

К слову, это уже второй случай за декабрь, когда косвенной причиной смерти ребенка становится диван. 18 декабря в Севастополе 8-летний мальчик, прыгая на диване, упал и ударился головой. Он был госпитализирован с диагнозом "сотрясение мозга". Умер ребенок в больнице.