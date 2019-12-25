В Петербурге 24 декабря на улице Вавиловых в автобусе одному из пассажиров прострелили шею.
По словам свидетелей, между двумя пассажирами возникла ссора: одному из мужчин не понравилось, что другой не стал платить за проезд. Началась драка, которую пассажиры продолжили на улице. Там в пассажира, не купившего билет, выстрелили из травматического пистолета.
Сообщается, что мужчине прострелили шею. Сейчас он находится в коме. Полиция ищет преступника.
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