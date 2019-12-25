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В Петербурге курьер по доставке еды хотел изнасиловать клиентку

Происшествия

Курьер по доставке еды пытался изнасиловать заказчику у нее в квартире.

Инцидент произошел в воскресенье, вечером 22 декабря в Санкт-Петербурге.

По словам студентки, она оформила заказ в мобильном приложении. Когда к ней приехал курьер, то повалил ее на пол и снял с себя штаны. Но девушка смогла отбиться от него. Она стала звать на помощь, и курьер сбежал.

Пострадавшая обратилась в полицию.

Приложение, в котором работал курьер, сообщило сотрудникам правоохранительных органов информацию о сотруднике. Он объявлен в розыск.

Согласно некоторым данным, мужчина приехал из ближнего зарубежья на заработки.

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