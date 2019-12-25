Курьер по доставке еды пытался изнасиловать заказчику у нее в квартире.
Инцидент произошел в воскресенье, вечером 22 декабря в Санкт-Петербурге.
По словам студентки, она оформила заказ в мобильном приложении. Когда к ней приехал курьер, то повалил ее на пол и снял с себя штаны. Но девушка смогла отбиться от него. Она стала звать на помощь, и курьер сбежал.
Пострадавшая обратилась в полицию.
Приложение, в котором работал курьер, сообщило сотрудникам правоохранительных органов информацию о сотруднике. Он объявлен в розыск.
Согласно некоторым данным, мужчина приехал из ближнего зарубежья на заработки.
Президент Владимир Путин во время открытия железнодорожного сегмента Крымского моста рассказал рабочим об интересном случае.