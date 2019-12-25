Учительница, на которую напал ученик, отказалась заявлять на него

Учитель русского языка и литературы из школы № 24 Екатеринбурга Марина Заболотная, на которую девятиклассник напал с молотком, не стала писать на него заявление в полицию.

Пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых отказался комментировать эту информацию.

Сначала с девятиклассником работали сотрудники полиции. Среди версий причин нападения могли быть ее угрозы поставить ученику двойку за четверть и не допустить его до ОГЭ.

Сообщается, что на допрос подростка в полицию пришла его бабушка. Мать девятиклассника является сотрудников школы-интерната "Лицей милиции", в настоящее время она находится в больнице.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Екатеринбурге девятиклассник напал на учительницу с молотком.