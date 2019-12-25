Стало известно о возможном источнике "телефонного террора" в России

Политолог Давид Пурцхванидзе, возглавляющий в Грузии "Антикризисный центр проблем безопасности" и грузинскую IT-компанию заявил, что звонки так называемых "телефонных террористов" с сообщениями о минировании поступают из-под Киева через европейских и грузинских операторов с купленных номеров.

По словам Пуцрхванидзе технологии таких "обзвонов" использовались еще много лет назад. Сейчас с помощью данной технологии шантажируют Россию.

В управлении МВД по Москве подтвердили, что если бы "телефонные террористы" находились на территории РФ, то их было бы легко отследить.

Напомним, что только 19 декабря из-за ложной информации о заминировании было эвакуировано около 150 тысяч школьников и воспитанников детских садов. Это приводит к жалобам родителей. но в МВД России отметили, что ведомство обязано принимать меры по каждому такому обращению.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ложные минирования привели за месяц к эвакуации полумиллиона москвичей.