В Екатеринбурге девятиклассник напал на учительницу с молотком

В Екатеринбурге ученик 9-го класса школы № 24 напал с молотком на 54-летнюю учительницу русского языка Марину Заболотную. Сообщается, что он ждал ее за гаражами до начала уроков.

Он ударил ее молотком сзади и хотел добить ножом, но рядом оказался учитель физкультуры, который скрутил нападавшего и вызвал "скорую". Ученика он отвел в зал ждать сотрудников полиции.

По словам одноклассников нападавшего, возможно, причина нападения - плохие оценки, а также то, что педагог грозилась не допустить его к ОГЭ.

Учителя русского языка доставили в городскую больницу, где ее осмотрели врачи. Оснований для госпитализации не было, поэтому ее отправили домой для дальнейшего амбулаторного наблюдения.

Полиция Екатеринбурга проводит по данному факту проверку.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что школьника посадили за нападение на учителя.