В Москве отравились 16 детей, приехавших на соревнования

В Москве, в отеле Red Brick, 16 человек почувствовали себя плохо и были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Сообщается, что недомогание было вызвано пищевым отравлением.

По словам сотрудника отеля, около 12 подростков, которые приехали в Москву на соревнования по робототехнике, отравились. Предполагают, что дети могли отравиться в столовой, не имеющей отношение к отелю, или во время прогулки по столице.

Пока неизвестно, что стало причиной отравления, и где именно питались дети.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Шахтах произошло массовое отравление роллами.