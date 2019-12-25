Во вторник, 24 декабря, на пульт Единой службы спасения-01 Пряжинского района поступило сообщение о том, что за медицинской помощью в амбулатории поселка Эссойла обратилась жительница поселка Сяпся 1954 года рождения. Медики диагностировали у пациентки термический ожог ноги и головы 1-2-й степени на площади 2-3% тела.
Выяснилось, что пострадавшая получила ожоги в своей квартире во время пожара на площади 1 кв.м. Очевидцы самостоятельно справились с пожаром. Женщине назначили амбулаторное лечение.
По данному факту проводится проверка.
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