В Карелии пенсионерка получила ожоги в собственной квартире

Во вторник, 24 декабря, на пульт Единой службы спасения-01 Пряжинского района поступило сообщение о том, что за медицинской помощью в амбулатории поселка Эссойла обратилась жительница поселка Сяпся 1954 года рождения. Медики диагностировали у пациентки термический ожог ноги и головы 1-2-й степени на площади 2-3% тела.

Выяснилось, что пострадавшая получила ожоги в своей квартире во время пожара на площади 1 кв.м. Очевидцы самостоятельно справились с пожаром. Женщине назначили амбулаторное лечение.

По данному факту проводится проверка.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пожары в Хакасии унесли жизни 50 человек.