В Хабаровске из-за угрозы взрыва эвакуировали людей из аэропорта

Сегодня в Хабаровске в 11:30 по местному времени началась эвакуация людей из здания аэропорта.

Причина, как сообщили в пресс-службе аэропорта, - поступившее сообщение о минировании воздушной гавани.

Сейчас там работают сотрудники экстренных служб и команда взрывотехников. Бомбу пока не нашли.

Пассажирам приземлившихся рейсов пришлось ждать окончания проверки в самолетах. Задержки вылетающих рейсов, как сообщается, удалось избежать.

По информации администрации Хабаровска, аналогичные звонки поступали сегодня и в дирекции железнодорожного и автовокзалов. Там тоже проходила массовая эвакуация.

Напомним, что на прошлой неделе телефонные террористы "минировали" образовательные учреждения Хабаровского края. Тогда эвакуировать пришлось 40 детских садов. Взрывных устройств ни в одном из них не нашли.

А в ЕАО из-за такого "сообщения" умерла, как рассказывала "Правда.ру", воспитатель одно из ДОУ.