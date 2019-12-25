Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

В Хабаровске из-за угрозы взрыва эвакуировали людей из аэропорта

Происшествия

Сегодня в Хабаровске в 11:30 по местному времени началась эвакуация людей из здания аэропорта. 

Причина, как сообщили в пресс-службе аэропорта, - поступившее сообщение о минировании воздушной гавани.

Сейчас там работают сотрудники экстренных служб и команда взрывотехников. Бомбу пока не нашли.

Пассажирам приземлившихся рейсов пришлось ждать окончания проверки в самолетах. Задержки вылетающих рейсов, как сообщается, удалось избежать.

По информации администрации Хабаровска, аналогичные звонки поступали сегодня и в дирекции железнодорожного и автовокзалов. Там тоже проходила массовая эвакуация.

Напомним, что на прошлой неделе телефонные террористы "минировали" образовательные учреждения Хабаровского края. Тогда эвакуировать пришлось 40 детских садов.  Взрывных устройств ни в одном из них не нашли.

А в ЕАО из-за такого "сообщения" умерла, как рассказывала "Правда.ру", воспитатель одно из ДОУ.

Темы вокзалы аэропорт эвакуация хабаровск сообщения о минировании
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Вторжения в Англию
Формула небес
Подключенные к небесному каналу - Гороскоп дня
Профилактика
Пять способов снять стресс и помочь вашему сердцу
Новости Все >
Кадыров: "хотите, как в Европе - выходить замуж за собак?"
Газпром пообещал акционерам половину от прибыли
Кудрин: решение Путина спасло экономику России
В России обнаружился недостроенный город - миллионник
В Хабаровске из-за угрозы взрыва эвакуировали людей из аэропорта
Ангелина Вовк проведет медовый месяц в старинном замке в Бретани
В Карелии пенсионерка получила ожоги в собственной квартире
Светлана Лобода предпочла метро машине
Закон об интернет-торговле алкоголем могут принять в 2020 году
"Яндекс.Новости" потребуют от СМИ соблюдать журналистскую этику
Последние материалы
Кадыров: "хотите, как в Европе - выходить замуж за собак?"
Газпром пообещал акционерам половину от прибыли
Кудрин: решение Путина спасло экономику России
В России обнаружился недостроенный город - миллионник
В Хабаровске из-за угрозы взрыва эвакуировали людей из аэропорта
Ангелина Вовк проведет медовый месяц в старинном замке в Бретани
В Карелии пенсионерка получила ожоги в собственной квартире
Светлана Лобода предпочла метро машине
Закон об интернет-торговле алкоголем могут принять в 2020 году
"Яндекс.Новости" потребуют от СМИ соблюдать журналистскую этику
Популярное
Общество
"Ты что, пил?": Путин рассказал, что ему ночью позвонил Ротенберг

Президент Владимир Путин во время открытия железнодорожного сегмента Крымского моста рассказал рабочим об интересном случае.

"Ты что, пил?": Путин рассказал, что ему ночью позвонил Ротенберг
Ростовской области грозит экологическая катастрофа из-за Донбасса
Бывший СССР
Ростовской области грозит экологическая катастрофа из-за Донбасса
Общество
На Ямале работы лишилась журналистка, задавшая вопрос Путину
КПРФ
Зюганов: Россию готовят к досрочным выборам президента
Соломон Соловьев Подключенные к небесному каналу - Гороскоп дня Соломон Соловьев Конрад Ренкас "Инициатива трёх морей": экономика или политика? Конрад Ренкас Игорь Буккер If Day: история о том, как псевдонацисты оккупировали Виннипег Игорь Буккер
Комментарии
Голикова пожаловалась на ужасное состояние российской медицины
"Яндекс.Новости" потребуют от СМИ соблюдать журналистскую этику
Молодая жена Петросяна нарушила диету
В Роструде рассказали, как должны оплачиваться новогодние каникулы
Украинцы не нашли аргументов против Крымского моста
Необычная география: как США разделили Россию
Голикова пожаловалась на ужасное состояние российской медицины
В Париже балерины протестовали в образах из "Лебединого озера"
Тотальная украинизация: отменить нельзя внедрять
Сенат США определил условия для снятия санкций с России
В Крыму не стали обращать внимания на претензии ЕС по Крымскому мосту
Врач-кинезиолог рассказала, как избежать образования косточек на ногах
Польша должна извиниться за своего посла в нацистской Германии
Россия и Украина проведут окончательные переговоры по транзиту газа
Россия и Украина проведут окончательные переговоры по транзиту газа
Россия и Украина проведут окончательные переговоры по транзиту газа
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
Россия и Украина проведут окончательные переговоры по транзиту газа
На Ямале работы лишилась журналистка, задавшая вопрос Путину
России нечем достраивать "Северный поток-2"
Россия и Украина проведут окончательные переговоры по транзиту газа
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ