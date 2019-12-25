При пожаре в общежитии под Иркутском погибли два человека

В поселке Залари Иркутской области сегодня ночью сгорели здания общежития работников лесозаготовительного предприятия.

О пожаре, начавшемся в 3 часа 40 минут по местному времени (22:40 мск — прим. ред) сообщила пресс-служба регионального МЧС.

"В 03.41 в пожарную охрану посёлка поступило сообщение о пожаре в зданиях общежитий, принадлежащих лесозаготовительному предприятию. На место были направлены 4 автоцистерны и 15 человек личного состава. На момент прибытия пожарных горели деревянные здания: одноэтажное и двухэтажное. Общая площадь пожара составила 350 кв. м. Локализовать огонь удалось только в 04.47", — говорится в сообщении спасателей.

Окончательно потушить пожар удалось ближе к 8 часам утра.

В огне погибли двое работников предприятия, проживавших в общежитии. Оба они, как уточнил Валерий Орноев, глава поселковой администрации, были гражданами Узбекистана.

Еще пять человек госпитализированы в местную больницу, один мужчина получил помощь медиков амбулаторно.

По словам Орноева, сгоревшие общежития не были зарегистрированы как жилые объекты. Почему и на каких основаниях там жили люди, будет разбираться прокуратура.