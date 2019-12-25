В правительство Челябинска вызвали бригаду психиатров

24 декабря в здание правительства Челябинской области была вызвана бригада скорой психиатрической помощи.

Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, медики понадобились для оказания помощи «неадекватному посетителю».

«Неизвестный мужчина средних лет вошел в здание. Увидел в фойе на стойке информационные бюллетени и стал звонить по указанным там телефонам с угрозами прямо сейчас покончить с собой. Говорил, что сожжет себя», -

- рассказывают очевидцы. По их словам, агрессии к окружающим он не проявлял.

Приехавшие по вызову медики констатировали, что у мужчины обострение психического заболевания. Бригада скорой увезла его в стационар. Сейчас он под наблюдением врачей и проходит обследование.