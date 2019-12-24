Российская пианистка трагически погибла в Венгрии

Элина Валиева, 27-летняя пианистка из Уфы, выпускница академии имени Гнесиных, трагически погибла в Венгрии.

Об этом сообщил ее педагог Юрий Богданов в Facebook.

"Вчера в Будапеште трагически погибла моя выпускница, замечательная пианистка и прекрасный человек Элина Валиева",

- написал музыкант.

По имеющимся сведениям, подтверждённым полицией Будапешта, гражданка России находилась в венгерской столице на отдыхе.

"Элина со своим молодым человеком сняли квартиру через сайт. Пошла принимать душ. Там случилась утечка газа... Не спасли",

- рассказывает профессор Богданов.

Элина Валиева хорошо известна в музыкальных кругах. Она с блеском закончила консерваторию имени Чайковского, была стипендиатом нескольких российских и международных фондов и лауреатом ряда престижных конкурсов.