Элина Валиева, 27-летняя пианистка из Уфы, выпускница академии имени Гнесиных, трагически погибла в Венгрии.
Об этом сообщил ее педагог Юрий Богданов в Facebook.
"Вчера в Будапеште трагически погибла моя выпускница, замечательная пианистка и прекрасный человек Элина Валиева",
- написал музыкант.
По имеющимся сведениям, подтверждённым полицией Будапешта, гражданка России находилась в венгерской столице на отдыхе.
"Элина со своим молодым человеком сняли квартиру через сайт. Пошла принимать душ. Там случилась утечка газа... Не спасли",
- рассказывает профессор Богданов.
Элина Валиева хорошо известна в музыкальных кругах. Она с блеском закончила консерваторию имени Чайковского, была стипендиатом нескольких российских и международных фондов и лауреатом ряда престижных конкурсов.
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