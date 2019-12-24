СМИ обнародовали последний звонок стрелка с Лубянки

Прежде, чем начать стрельбу на Большой Лубянке, Евгений Манюров обсуждал изучение английского языка, сообщают СМИ.
"Московский Комсомолец" опубликовал содержание последнего телефонного разговора "стрелка с Лубянки". Звонок имел место около шести часов вечера 19 декабря, то есть почти прямо перед атакой, стоившей жизни двум силовикам и самому Манюрову.
По данным издания, будущий стрелок прошёл два языковых урока на курсах, расположенных на Мясницкой улице, неподалёку от места его атаки. Манюров якобы планировал проводить по столице экскурсии.
В минувший четверг он общался по телефону с руководительницей языковых курсов, пытаясь получить реквизиты учебного учреждения.
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