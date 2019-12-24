Двенадцать благотворительных агентств в йеменском городе Аль-Дхалия прекратили работу после нападений на их здания, которые Организация Объединенных Наций назвала "тревожной эскалацией" на фоне направленной против них кампании в СМИ.
Большинство нападений произошло в ночь на субботу. Еще один инцидент, на сей раз с использованием самодельного взрывного устройства, произошел в незанятом офисе Oxfam во вторник утром. Среди учреждений, пораженных в ночь на субботу реактивными гранатами (РПГ), выпущенными неизвестными лицами, были Oxfam и Международный Комитет спасения (IRC). В субботней атаке один человек был ранен.
Приостановка работы 12 благотворительных организаций затронет около 217 тысяч йеменцев, заявил в понедельник глава Организации Объединенных Наций по оказанию помощи Марк Лоукок.
"Я настоятельно призываю провести тщательное расследование и выражаю признательность правительству Йемена за ту работу, которую оно начало в этом направлении", — сказал он.
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