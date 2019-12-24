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Серийного убийцу лошадей ищут в штате Кентукки

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Полиция штата Кентукки разыскивает ответственного за бойню, учинённую над двумя десятками лошадей. Защитники животных объявили награду в 20 тысяч долларов за информацию об убийце.

Об убийствах впервые было сообщено 16 декабря, но последние шесть мертвых животных были найдены в только в минувшее воскресенье, 22 декабря. Тела животных были обнаружены разбросанными по всему участку, открытой горной местности. Группа зоозащитников "Dumas Rescue" проверяет по 1600 гектаров в день в поисках новых следов.

Стадо примерно из 35 лошадей бродит по обширной территории восточного Кентукки, что затрудняет поиски выживших. Оно состоит в основном из брошенных владельцами животных, лошади ручные, и местные часто их подкармливают.

Массовое убийство лошадей

По данным полиции, лошади были застрелены из малокалиберного оружия. Среди убитых лошадей были и жеребята, и беременные кобылы. По словам шерифа округа Флойд Джона Ханта, одна из лошадей все еще держала траву во рту, когда ее застрелили. Он отметил, что это один из худших случаев жестокого обращения с животными, что он когда-либо видел.

"Это очень жестокий поступок человека, которому просто, по-видимому, больше нечего было делать", — заявил шериф.

Хант также добавил, что виновнику может грозить как минимум обвинение в жестоком обращении с животными.

Сейчас активисты из "Dumas Rescue" пытаются найти способ вывести оставшихся лошадей из этого района. Но это будет непростая задача, так как животные, несомненно, испуганы и насторожены после стрельбы.

Темы лошади кентукки жестокое обращение с животными
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