Девочку, родившуюся всего несколькими часами ранее, нашли у лифта в картонной коробке в подмосковных Мытищах.
Новорождённую доставили в медучреждение, где о ней заботятся. Тем временем полиция разыскивает родителей брошенного младенца.
Недавно в Бурятии прохожие заметили собак, поедающих выброшенное на улицу тело новорождённого, напоминает "Правда.Ру".
Что будет в Новом году? Как все изменится в рабочем, общественном и личном плане у конкретных знаков? Идем по знакам Зодиака по порядку. Продолжаем: Лев, Дева, Весы, Скорпион. Астропрогноз для этих знаков главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой дал астролог Павел Чудинов.