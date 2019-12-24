Разбившийся Су-57 в Хабаровском крае успели застраховать

Пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации рассказала о том, что разбившийся Су-57 в Хабаровском крае был застрахован. По предварительным данным, причиной падения самолета стал отказ в системе управления самолетом. Это была первая в истории авария с новым истребителем Су-57.

Напомним, истребитель Су-57 потерпел крушение во время испытательного полета недалеко от Комсомольска-на-Амуре. Летчик успел покинуть самолет. Позже его обнаружили спасатели, он не получил никаких травм, и его жизни ничего не угрожает.