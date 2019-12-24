Тело связанной женщины с пакетом на голове нашли в Москве

Связанное тело женщины с пакетом на голове нашли во вторник в одном из районов столицы. Предположительно, её убил собственный брат.

Как сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Москве, труп был обнаружен в Басманном районе неподалёку от жилых зданий. На теле зафиксированы признаки насильственной смерти.

Правоохранители сразу заподозрили брата покойной. Он задержан, возбуждено дело по статье "убийство".

Недавно "Правда.Ру" сообщала о несовершеннолетнем убийце, который пытался вывезти труп своей жертвы на санках.