Связанное тело женщины с пакетом на голове нашли во вторник в одном из районов столицы. Предположительно, её убил собственный брат.
Как сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Москве, труп был обнаружен в Басманном районе неподалёку от жилых зданий. На теле зафиксированы признаки насильственной смерти.
Правоохранители сразу заподозрили брата покойной. Он задержан, возбуждено дело по статье "убийство".
Недавно "Правда.Ру" сообщала о несовершеннолетнем убийце, который пытался вывезти труп своей жертвы на санках.
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