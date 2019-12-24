Полицейского-взяточника поймали с поличным в Балашихе

В подмосковной Балашихе замначальника местного отдела ГИБДД поймали на взятке, сообщила пресс-служба МВД по Московской области.

Сотрудник полиции получил 225 тысяч рублей от местного предпринимателя.

Начата служебная проверка, по результатам которой коррупционера уволят из рядов органов правопорядка с отрицательной характеристикой. Он также понесёт предписанную законом ответственность за коррупцию.

«К строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители», - добавили в пресс-службе.

Ранее «Правда.Ру» рассказывала о московском полицейском, который попытался съесть полученную взятку в ходе задержания.