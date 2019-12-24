Рамиль Шамсутдинов пройдёт психиатрическую экспертизу

Рамиль Шамсутдинов отправится в Москву, чтоб до конца этого года пройти психиатрическое освидетельствование. Об этом сообщил адвокат солдата-убийцы Руслан Нагиев.

Напомним, 25 октября этого года Шамсутдинов во время прохождения срочной службы открыл огонь из боевого оружия в своей войсковой части в Забайкалье. Он убил восьмерых сослуживцев и ранил ещё двоих. Позднее появилась информация, что мотивом преступления стали издевательства со стороны других солдат.

"Рамиль и несколько сослуживцев признаны потерпевшими по делу о дедовщине, так что он не один пострадал", — подчеркнул Нагиев.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", есть информация, что один из выживших сослуживцев стрелка уже признался, что участвовал в травле Шамсутдинова.