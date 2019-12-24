Рождественская распродажа в Австралии превратилась в "ходынку"

Раздача подарочных сертификатов к Рождеству обернулась опасной давкой в одном из торговых центров Сиднея. Около 20 человек пострадали.

В рамках своего 33-часового торгового марафона в понедельник в полночь торговый центр Westfield Parramatta выпустил воздушные шары, наполненные подарочными картами и другими призами.

На видеозаписи видно, как посетители толкаются за золотыми, серебряными и белыми шариками с подарочными картами. Когда толпа хлынула за рассыпающимися шариками, то опрокинула барьер вокруг предназначенной для розыгрыша зоны, многие покупатели растянулись на полу, в том числе один человек, одетый как Санта-Клаус.

В результате была вызвана "скорая", 12-ти пострадавшим была оказана помощь. Пятерых человек потребовалось госпитализировать, по неподтверждённым данным, среди них были и дети.

Scentre Group, которая владеет сетью Westfield в Австралии, заявила, что расследует инцидент.