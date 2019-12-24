Директор театра "Современник" Игорь Павлов сообщил РИА Новости предположительный диагноз, который врачи поставили художественному руководителю театра Галине Волчек. По его словам, Галина Волчек была госпитализирована и впала в кому из-за двустороннего воспаления легких.
По неподтвержденным данным, женщина находится в реанимации. Ранее СМИ сообщали о том, что Волчек была госпитализирована из-за проблем с сердцем, но Павлов опроверг эту информацию.
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