Пилота разбившегося Су-57 в Хабаровске обследуют врачи

Врачи в Комсомольске-на-Амуре проводят осмотр пилота, который спасся при крушении истребителя Су-57. Медики отмечают, что военнослужащий находится в отличном состоянии.

"Его привезли в больницу для обследования, состояние отличное, ушибов не получил. Были жалобы на боль в голеностопном суставе, сделали снимок, перелом не подтвердился", - сообщил ТАСС источник.

По словам источника, пилота еще обследует невролог, а после этого его отпустят.