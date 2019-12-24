Врачи в Комсомольске-на-Амуре проводят осмотр пилота, который спасся при крушении истребителя Су-57. Медики отмечают, что военнослужащий находится в отличном состоянии.
"Его привезли в больницу для обследования, состояние отличное, ушибов не получил. Были жалобы на боль в голеностопном суставе, сделали снимок, перелом не подтвердился", - сообщил ТАСС источник.
По словам источника, пилота еще обследует невролог, а после этого его отпустят.
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