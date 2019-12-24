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В Индонезии при падении автобуса в реку погибли 25 человек

Происшествия » Человеческий фактор

По меньшей мере 25 человек погибли, еще 13 получили ранения, после того, как автобус свалился с крутого оврага и упал в реку в Индонезии.

Предположительно, 37 пассажиров, а также водитель, находились на борту автобуса в провинции Южная Суматра, когда в понедельник вечером он упал с высоты около 100 метров.

Власти Индонезии задействовали 120 спасателей, чтобы помочь выжившим и извлечь погибших. Дороги вокруг места аварии были перекрыты.

Причина аварии выясняется.

Автобус выехал из индонезийского города Бенгкулу на острове Суматра в понедельник. По данным местных СМИ, он направлялся в город Палембанг, расположенный в нескольких часах езды.

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