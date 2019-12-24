Второй день в мэрии Коркино (Челябинская область) работают не чиновники, а силовики. Сотрудники Следственного комитета и полиции производят выемку документов в рамках возбужденного уголовного дела.
Проблемы, как уверены в мэрии, "могут возникнуть у мэра Дмитрия Гатова". Сотрудникам аппарата администрации следователи пояснили, что
"есть вопросы по процедуре выдачи разрешений на торговлю и незаконной передаче комплекса теплосетей города частной компании]".
Пока, по данным местных СМИ, уголовное дело, возбужденное после прокурорской проверки, "бесфигурантное".
Суть его в том, что комплекс теплосетей города был передан предприятию "Теплосервис", учредителем которого является Татьяна Лопатинская, экс-глава одного из поселений Коркинского района, а директором — бывший руководитель ООО "Сухоложский Крановый завод", принадлежащего Сергею Кравчуку, бывшему депутату Заксобра Челябинской области. И нынешнему владельцу "Уралкрана".
Пока следователи только подозревают, что нынешний мэр Коркино Дмитрий Гатов "поспособствовал" присоединению к "хозяйству" Кравчука еще и городских теплосетей. Укрепить или развеять подозрения помогут изъятые в ходе обысков документы.
К слову, это уже второй случай "проверки Гатова на коррупционные связи с бизнесом". Первая "серия" обысков в его кабинете была в апреле текущего года.
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