Британский Королевский флот сообщил в понедельник, что один из его военных кораблей помог захватить партию кристаллического метамфетамина стоимостью более 3,3 миллиона фунтов стерлингов (4,3 миллиона долларов) у контрабандистов в Оманском заливе.
HMS Defender, эсминец, базирующийся в Портсмуте, Южная Англия, выслал команду для осмотра подозрительного арабского парусника, в ходе в Северном Аравийском море.
Королевские морские пехотинцы обнаружили на корабле 11 мешков, перевозящих наркотики общей массой 131 кг, говорится в заявлении Королевского флота.
HMS Defender — один из нескольких британских военных кораблей, развернутых на Ближнем Востоке в этом году, чтобы помочь обеспечить коммерческое судоходство в регионе после того, как Иран захватил танкер под британским флагом в Ормузском проливе в июле.
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