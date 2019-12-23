Венецию может ожидать новый потоп

Венеция сталкивается с перспективой более интенсивных наводнений, ещё не оправившись от удара стихии, поразившего её в ноябре.

Хотя прилив в понедельник утром достиг пика ниже ожидаемого, он добрался до отметки в 1,44 метра. Стоит добавить, что прилив от 1,4 метра считается исключительным.

"Это первый раз в истории, когда приливные воды достигли пика 1,4 метра пять раз в год", — заявил Альвизе Папа, глава Венецианского Центра высоких приливов.

Имевшее место в ноябре наводнение в Венеции было самым интенсивным за последние полвека, напоминает "Правда.Ру". Мэр Венеции заявил, что общий ущерб от этого потопа составит около 1 млрд евро, при этом дома, предприятия и исторические памятники серьезно пострадали. Венецианские отельеры также наблюдали резкий рост числа отмененных бронирований.