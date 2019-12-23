Еще один человек погиб в результате извержения вулкана на новозеландском острове. Таким образом число погибших достигло 17, сообщили власти в понедельник. Ещё два тела найти не удалось.
Человек, личность которого так и не удалось установить, скончался в воскресенье вечером в больнице города Окленд, говорится в заявлении заместителя комиссара полиции Новой Зеландии Джона Тимса.
Два человека — 40-летний новозеландец и туристка из Австралии — все еще числятся пропавшими без вести, напоминает "Правда.Ру". Предположительно, тела жертв вулкана смыло в море.
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.