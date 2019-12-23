Ещё один человек стал жертвой новозеландского вулкана

Еще один человек погиб в результате извержения вулкана на новозеландском острове. Таким образом число погибших достигло 17, сообщили власти в понедельник. Ещё два тела найти не удалось.

Человек, личность которого так и не удалось установить, скончался в воскресенье вечером в больнице города Окленд, говорится в заявлении заместителя комиссара полиции Новой Зеландии Джона Тимса.

Два человека — 40-летний новозеландец и туристка из Австралии — все еще числятся пропавшими без вести, напоминает "Правда.Ру". Предположительно, тела жертв вулкана смыло в море.