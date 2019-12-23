По меньшей мере 21 человек погиб 21 декабря, когда в Гватемале столкнулись автобус и грузовик, сообщили официальные лица страны.
Среди погибших не менее семи несовершеннолетних. 11 человек получили при столкновении травмы.
Автокатастрофа имела место поблизости от города Гуалан в департаменте Сакапа. Пока не ясно, что послужило причиной аварии. Водители обоих транспортных средств были задержаны полицией Гватемалы, передаёт "Правда.Ру".
Следователи все еще работают над установлением личности некоторых пострадавших.
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.