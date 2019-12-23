Пропавшего ребёнка нашли в Германии в шкафу предполагаемого педофила

Немецкая полиция обнаружила подростка, пропавшего без вести более двух лет назад, в шкафу в доме мужчины, подозреваемого в совершении преступлений, связанных с детской порнографией.

Как рассказали немецкие правоохранители, 15-летний мальчик был найден в квартире в Реклингхаузене 20 декабря. Полиция проводила обыск на предмет детской порнографии.

Спасённый подросток был доставлен в клинику, где проводится оценка его психологического состояния.

Что происходило в квартире

44-летний мужчина был задержан по подозрению в совершении тяжкого преступления сексуального характера, а его носители информации были изъяты полицией. 77-летний мужчина, проживавший в той же квартире, был допрошен и освобождён.

Полиция заявила, что есть доказательства того, что мальчик проживал в квартире в течение продолжительного времени, но нет явных признаков того, что он был задержан против своей воли.

Когда и как подросток исчез?

Из-за проблем в семье ребёнок жил в 2017 году в приюте в пригороде Реклингхаузена.

Когда ему было 13 лет, мальчик попрощался с одной из воспитательниц учреждения и ушёл неизвестно куда.

Социальные работники сообщили о его пропаже, и было сделано обращение по телевидению, но сведений о пропавшем не было до этого момента.