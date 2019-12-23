Две попытки нарушения границы российскими гражданами пресекли пограничники Белоруссии на прошлой неделе. Об этом рассказал Госпогранкомитет республики 23 декабря.
Первый случай произошёл 19 декабря. Двое 35-летних граждан России направлялись к Польше, на требования пограничников остановиться они не реагировали, и тем пришлось открыть огонь, чтоб остановить нарушителей. Задержанные объяснили, что хотели попасть во Францию в поисках лучшей жизни, а на незаконный переход границы решились из-за того, что не получили шенгенских виз.
21 декабря белорусские пограничники остановили 38-летнего россиянина, который так же наделся попасть через территорию Белоруссии в Европейский Союз, передаёт "Правда.Ру".
Напомним, в следующем году будет отменён роуминг при звонках из России в Белоруссию и наоборот.
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.