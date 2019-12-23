Восемь человек погибли на Филиппинах из-за кокосового самогона

По меньшей мере восемь человек на Филиппинах умерли и еще 300 были доставлены в больницу после употребления местного алкоголя на основе кокосового сока.

Пострадавшие приехали из разных городов, но купили напиток, известный как ламбаног, в одном и том же магазине, сообщили местные СМИ. Полиция говорит, что большинство жертв родом из города Рисаль в провинции Лагуна, к юго-востоку от столицы Манилы. Другие прибыли из соседней провинции Кесон. СМИ также указывают, что владелец винокурни, производящей ламбаног, сдался властям.

Данные о том, был ли алкоголь, послуживший причиной отравления, суррогатным или нет, пока противоречивы.

Между тем это не первый случай, когда люди на Филиппинах умирали от употребления ламбанога. По местным данным, по меньшей мере 21 человек погиб в прошлом году после употребления этого напитка.