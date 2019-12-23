Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал стрельбу на Лубянке проявлением безумия, от которого не застрахована ни одна страна мира.

"Это происшествие, трагическое происшествие, поскольку погибли люди. Но я бы не сказал, что оно должно как-то комментироваться из Кремля. В любом случае мы с вами живём в такое время (не только наша страна, но и все государства мира), когда, к сожалению, никто не застрахован от, скажем так, любых проявлений безумия с такими трагическими последствиями", - пояснил свою позицию представитель российского лидера.